С ног до головы в дениме: беременная Рианна вышла на красную дорожку в наряде-балахоне

Похоже, в декрет певица идти не собирается и приступает к активной работе над новым проектом.

В Лас-Вегасе уже несколько дней продолжается CinemaCon, ежегодный съезде владельцев кинотеатров, который традиционно посещает много звезд и журналистов. В этот раз на красную дорожку мероприятия, а затем и сцену вышла певица Рианна.

Несмотря на беременность звезда решила лично прилететь Лас-Вегас, чтобы сообщить приятную новость - она озвучит персонаж в грядущем полнометражном мультфильме о Смурфиках - Смурфетту.

На мероприятии она появилась в полностью джинсовом образе с потертостями, который состоял из платья-туники с разрезами и высоких сапог-штанов. Наряд у нее был от бренда Y/Project из коллекции осень-зима 2023.

Рианна / Фото: Getty Images

Также звезда надела множество украшений с сапфирами и бриллиантами, а также сделал высокую прическу и макияж голубыми тенями.

Рианна / Фото: Getty Images

Согласно изданию Variety, Рианна не только в этом проекте сыграет главную роль, но также напишет и запишет оригинальные песни, а также спродюсирует мультфильм. А еще она рассказала, что находится на третьем триместре беременности.

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