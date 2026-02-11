- Дата публикации
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
С ног до головы в Gucci: актриса в платке и тренче с фирменной монограммой привлекла внимание на премьере фильма
32-летняя Кике Палмер продемонстрировала на мероприятии интересный образ.
Американская актриса и певица Кике Палмер восхитила своим эффектным образом в стиле 1950-60 годов на премьере фильма "Пригород" в Лос-Анджелесе.
Знаменитость появилась перед публикой с ног до головы в Gucci. Ее бежево-коричневый ансамбль был украшен фирменной монограммой бренда. На ней был тренч приталенного силуэта со скрытыми пуговицами, поясом с золотой пряжкой на талии и большими накладными карманами с золотыми деталями.
Аутфит Кике дополнила платком, завязанным на подбородке, и высокими остроносыми сапогами на шпильках тоже с монограммой Gucci. В руке она держала сумку с коричневой ручкой.
Палмер надела на лицо массивные очки в черепаховой оправе. Из-под платка выглядывала прическа с кудрями.