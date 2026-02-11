ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
67
1 мин

С ног до головы в Gucci: актриса в платке и тренче с фирменной монограммой привлекла внимание на премьере фильма

32-летняя Кике Палмер продемонстрировала на мероприятии интересный образ.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Кике Палмер

Кике Палмер / © Getty Images

Американская актриса и певица Кике Палмер восхитила своим эффектным образом в стиле 1950-60 годов на премьере фильма "Пригород" в Лос-Анджелесе.

Знаменитость появилась перед публикой с ног до головы в Gucci. Ее бежево-коричневый ансамбль был украшен фирменной монограммой бренда. На ней был тренч приталенного силуэта со скрытыми пуговицами, поясом с золотой пряжкой на талии и большими накладными карманами с золотыми деталями.

Кике Палмер / © Getty Images

Кике Палмер / © Getty Images

Аутфит Кике дополнила платком, завязанным на подбородке, и высокими остроносыми сапогами на шпильках тоже с монограммой Gucci. В руке она держала сумку с коричневой ручкой.

Палмер надела на лицо массивные очки в черепаховой оправе. Из-под платка выглядывала прическа с кудрями.

