С ног до головы в Gucci: невеста Криштиану Роналду позировала в мини-юбке и сапогах на шпильке

32-летняя модель, инфлуэнсер и невеста футболиста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес, которой он недавно сделал предложение после 9 лет отношений и преподнес кольцо с огромным бриллиантом, похвасталась в Instagram своим total-look от Gucci.

Она надела обтягивающий топ болотно-зеленого оттенка и короткую юбку с монограммами бренда. Свой образ Джорджина дополнила кожаными сапогами на шпильках и сумкой. Волосы она собрала в тугой пучок, а уши украсила крупными серьгами с камнями.

Интересно, что Джорджина Родригес и Криштиану Роналду познакомилась в 2016-году в бутике Gucci в Мадриде, где девушка работала продавцом-консультантом. Факт своей работы в этом магазине она решила подчеркнуть и опубликовала фото, на котором она позировала на недавнем показе бренда на Неделе моды в Милане, и снимок с бывшей работы. Судя по всему, девушка гордится своим преображением и изменениям в жизни.

Сейчас Родригес и Роналду уже воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 15-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно.

