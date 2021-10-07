С ног до головы в Louis Vuitton: Роми Стридж сфотографировали в Париже

С ног до головы в Louis Vuitton: Роми Стридж сфотографировали в Париже

26-летняя нидерландская модель и экс-"ангел" Victoria’s Secret прилетела в Париж.

Там сейчас проходит Неделя моды. Фотографы запечатлели Роми Стридж на улицах города, когда девушка собиралась на показ новой женской коллекции Louis Vuitton сезона весна-лето 2021-2022.

Молодая мама была одета в короткое платье-рубашку от Louis Vuitton с длинными рукавами и поясом на талии, дополняли наряд кожаные высокие сапоги на каблуках и миниатюрная бежевая сумка тоже Louis Vuitton на короткой ручке. В руке модель держала черные солнцезащитные очки, тоже от этого бренда, которые сняла, чтобы сфотографироваться. Из украшений образ модели дополняло несколько золотых браслетов на запястье и небольшие серьги-кольца в ушах. Белокурые длинные волосы Роми собрала в хвост-мальвинку и сделала макияж в натуральных оттенках.

Роми Стридж / Getty Images

Напомним, показ французского бренда также посетили Алисия Викандер, это ее первый светский выход после того, как она с мужем Майклом Фассбендером подтвердили информацию о рождении у них первенца прошедшим летом, а также французская актриса Катрин Денев и первая леди Франции Брижит Макрон.

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