- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 67
- Время на прочтение
- 1 мин
С ног до головы в луке от Chloе: Миранда Керр под прицелом папарацци в Нью-Йорке
42-летняя топ-модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret Миранда Керр попала под прицел фотографов на улицах Нью-Йорка.
Миранда продемонстрировала свою невероятную фигуру в ансамбле, полностью созданном брендом Chloе, который включал укороченный жакет в тонкую полоску стоимостью 5130 долларов и брюки с высокой талией за 2450 долларов.
Под дизайнерский костюм модель надела укороченный топ нежно-розового цвета стоимостью 1830 долларов и держала в руках черную кожаную сумку за 3340 долларов — тоже от Chloе.
Образ Керр дополнила солнцезащитными очками в толстой оправе от этого же бренда и кожаными туфлями на платформе и каблуках, украшенными стразами за 2660 долларов также от Chloé.
Дефилировала Миранда Керр в длинной шубе по заснеженному тротуару.
А недавно модель публиковала в своем Instagram серию фото, на котором она позирует в черном бархатном мини-платье с длинными рукавами.