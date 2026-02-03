С ног до головы в луке от Chloе: Миранда Керр под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда продемонстрировала свою невероятную фигуру в ансамбле, полностью созданном брендом Chloе, который включал укороченный жакет в тонкую полоску стоимостью 5130 долларов и брюки с высокой талией за 2450 долларов.

Под дизайнерский костюм модель надела укороченный топ нежно-розового цвета стоимостью 1830 долларов и держала в руках черную кожаную сумку за 3340 долларов — тоже от Chloе.

Миранда Керр / © Getty Images

Образ Керр дополнила солнцезащитными очками в толстой оправе от этого же бренда и кожаными туфлями на платформе и каблуках, украшенными стразами за 2660 долларов также от Chloé.

Дефилировала Миранда Керр в длинной шубе по заснеженному тротуару.

А недавно модель публиковала в своем Instagram серию фото, на котором она позирует в черном бархатном мини-платье с длинными рукавами.