С ног до головы в Valentino: красивая Энн Хэтэуэй на красной дорожке в Нью-Йорке

С ног до головы в Valentino: красивая Энн Хэтэуэй на красной дорожке в Нью-Йорке

В Нью-Йорке состоялась премьера бродвейского спектакля "Музыкант" в театре Winter Garden, главную роль в котором исполнили Хью Джекман и Саттон Фостер.

Одной из гостей мероприятия стала актриса Энн Хэтэуэй. Звезда выбрала для красной дорожки топ-бюстье без бретелек и классические черные брюки от Valentino, которые дополнила лакированным ремнем.

На плечи Энн накинула черно-белое пальто в ромбы, а в руке у нее была фиолетовая сумка Valentino на золотой цепочке.

Энн Хэтэуэй / Associated Press

Также это мероприятие посетила 34-летняя Блейк Лайвли. В этот раз для выхода Лайвли выбрала идеально сидящий по фигуре фиолетовый брючный костюм, к которому подобрала шелковую блузу с глубоким вырезом на декольте от Sergio Hudson.

Блейк Лайвли / Getty Images

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