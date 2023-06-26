С ностальгически-романтическим настроением: Анна Добрыднева презентовала хит Happy End на украинском

Певица, волонтер и неизменная солистка когда-то популярной группы "Пара Нормальных" – Анна Добрыднева – презентовала песню Happy End на украинском языке.

Текст на украинском артистка написала еще год назад, но решила выпустить только сейчас, потому что во время концертов военные часто спрашивали певицу именно об этой композиции, связанной со светлыми воспоминаниями.

Анна Добрыднева

Анна Добрыднева

Саундпродюсером трека выступил Антон Тилис, звукорежиссером – Иван Харитончик. На фортепиано сыграл Илья Ересько, на басу – Илья Чемерис, на виолончеле – Жанна Мачинская.

"Слушатели уже давно ждали от меня этот бесспорный суперхит на украинском. Под happy and влюблялось не одно поколение. Поэтому, услышав его ностальгически-романтический настрой, вы гарантированно окунетесь в добрые и счастливые воспоминания, которые сейчас так нужны всей стране. Мы даже пытались воспроизвести на студии то самое звучание", – поделилась Анна.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Анна Добрыднева сочетает творчество с постоянными выступлениями и плодотворной волонтерской деятельностью сразу в двух благотворительных турах.

Анна Добрыднева

Анна Добрыднева

Тур "Дорога к победе" с Командой А, в ходе котором ведется сбор средств на нужды ВСУ. А также тур с волонтерской командой "6992", основанной в 2015 году военным волонтером Юрием Тирой. Команда "6992" проводит концерты для военных в основном в горячих точках и с момента создания пригнала в Украину более 1200 автомобилей.

Анна Добрыднева

Анна Добрыднева

За полтора года у певицы прошло более 150 благотворительных концертов, в том числе и в горячих точках. В канун премьеры Анна ездила с гуманитарной миссией в Херсон, а на днях получила от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нагрудный знак "за содействие войску".

Анна Добрыднева

Анна Добрыднева

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