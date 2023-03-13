С ноткой гламурной сексуальности: беременная Рианна продемонстрировала роскошный образ в коже

Совсем скоро певица станет мамой еще одного малыша, что решила подчеркнуть нарядом.

На протяжении последний нескольких месяцев Рианна активно появляется в заголовках СМИ поскольку выступила на "Супербоуле", снялась для Vogue с бойфрендом и сыном и рассказала о второй беременности.

Также звезду впервые номинировали на "Оскар" в категории "Лучшая оригинальная песня", за саундтрек Lift Me Up к фильму "Черная пантера: Ваканда навеки". По этому случаю звезда вчера появилась на церемонии.

Беременная Рианна продемонстрировала образ, который был на все сто процентов в ее стиле - это был наряд от бренда Alaïa, состоящий из прозрачной боди-водолазки, кожаного топа и макси-юбки со шлейфом.

Рианна / Фото: Associated Press

Наряд идеально подчеркивал уже довольно большой живот молодой мамы, а сама Рианна позировала перед камерами нежно держа на нем руки.

Рианна / Фото: Associated Press

Певица добавила в этот образ немного гламура с помощью красной помады и длинного красного маникюра, а также надела несколько роскошных украшений с драгоценными камнями.

Рианна / Фото: Associated Press

Отдельно хотим отметить оригинальный дизайн юбки, поскольку на бедрах были стильные вырезы, которые придавали наряду нотку элегантной сексуальности.

Рианна / Фото: Associated Press

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