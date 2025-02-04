С новорожденной дочерью на руках: Деми Мур показала, как выглядела 30 лет назад

3 февраля 1994 года у актрисы Деми Мур и актера Брюса Уиллиса родилась третья дочь Таллула, которая получила свое имя в честь известной американской актрисы Таллулы Бэнхед.

В честь 31-летия дочери Деми опубликовала в Instagram серию фото с ней. На одном из снимков она позирует с новорожденной Таллулой на руках. Девочка запечатлена в розовом комбинезоне и розовой шапочке. Актриса прижимает ее к себе.

instagram.com/demimoore

"Моей малышке сегодня 31! С днем рождения, мой чудесный ангел. Люблю тебя бесконечно!" – написала Мур по фото.

instagram.com/demimoore

Также на фото Таллула запечатлена со своими родителями и женихом – музыкантом Джастином Эйси.

instagram.com/demimoore

instagram.com/demimoore

Интересно, что с раннего возраста Таллула появлялась в кино, а ее дебют состоялся в фильме "Алая буква" (1995), где главную роль исполнила Деми Мур. Позднее она снялась в фильмах "Бандиты" (2001) и "Девять ярдов – 2" (2004).

Ранее, напомним, Деми Мур посетила показ Giorgio Armani на Неделе моды в Париже. Актрису заметили папарацци на улице, когда она после показа шла к своей машине. На Мур в тот день был наряд черного цвета, который включал широкий бархатные штаны и жакет, полностью расшитый бисером.

Деми Мур / Фото: Getty Images

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