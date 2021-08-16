С новой прической: 20-летняя дочь Джуда Лоу на вечеринке Formula E в Германии

Девушка посетила мероприятие в Берлине.

Дочь британского актера Джуда Лоу, 20-летняя Айрис, прилетела в Германию, чтобы посетить несколько мероприятий посвященных гонкам Formula E. Девушка кардинально сменила имидж и отрезала свои длинные каштановые волосы, а также перекрасилась с блондинку.

На вечеринке Айрияс появилась в розовом шелковом платье асимметричного кроя и с крупными цветами. Оно было на широких бретельках, которые украшали стразы, а декольте было выполнено в форме сердца. Образ Айрис дополнила черными туфлями-лодочками с декоративным жемчугом, а вот на лице у нее был яркий макияж со стрелками.

Айрис Лоу / Getty Images

Также модель посетила гонки Formula E. Для своего дневного выхода Айрис надела клетчатое платье необычного фасона, ведь его также можно носить как топ и юбку. Этот наряд Айрис дополнила туфлями со змеиной кожи и золотыми украшениями и крупными очками.

Айрис Лоу / Getty Images

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