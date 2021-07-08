С новой прической и красным маникюром: Елена Зеленская на онлайн-встрече

Первая леди Украины запустила очередной украиноязычный аудиогид.

В рамках проекта Елены Зеленской состоялся запуск аудиогида на украинском языке в Археологическом музее Несебра, который расположен на юго-востоке Болгарии, на побережье Черного моря. Он стал 23-м украиноязычным аудиогидом. До конца года планируем запустить еще около 10.

Первая леди приняла участие в онлайн-встрече. Фото из события она выложила в Instagram.

Госпожа Зеленская продемонстрировала деловой образ в светлом жакете. Аутфит Елена дополнила новой прической с боковым пробором и прикорневых объемом, с которой мы ее еще не видели. Нежный макияж, красный маникюр и серьги-гвоздики завершили лук жены президента.

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"Мы открываем исторические памятники Черноморского побережья для украинцев. В самый разгар туристического сезона мы запустили первый украиноязычный аудиогид в Болгарии, а именно в Археологическом музее в городе Несебре. Музей посвящен становлению и развитию этого города, историческая часть которого была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город Несебр является одним из самых популярных туристических объектов страны. С сегодняшнего дня украинцы смогут сочетать отдых на побережье Черного моря с открытием для себя красоты древнего города, познанием его тысячелетней истории", — написала под фото госпожа Зеленская.

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