С новой прической и в блестящем платье с пайетками: Памела Андерсон с сыном-красавцем пришла на Met Gala

Памела Андерсон / © Associated Press

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Памела Андерсон посетила самое главное событие в модной индустрии — ежегодный Бал Института костюма Met Gala 2025, посвященный открытию выставки Superfine: Tailoring Black Style.

На мероприятии она продемонстрировала свое перевоплощение. Звезда, ранее позиционировавшая себя как сексуальная и гламурная блондинка с красивыми локонами, сменила прическу. На «красной» дорожке Памела неожиданно появилась с каре и короткой ровной челкой в стиле Baby Bangs. Эта прическа акцентировала внимание на ее выразительных чертах лица.

Памела Андерсон / © Associated Press

Андерсон сияла перед фотографами в блестящем закрытом платье макси с выразительным силуэтом в форме песочных часов от бренда Tory Burch, которое было полностью расшито серебряными пайетками и разноцветными камнями.

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Памела Андерсон / © Associated Press

На лице у нее был минимальный макияж с фирменными бровями-нитями: блестки на веках, персиковые румяна на скулах и прозрачный блеск на губах. А еще она сделала гигиенический маникюр. В одном ухе у модели была бриллиантовая серьга, а в другом — серьга-клаймбер с бриллиантами от Pandora.

Памела Андерсон / © Associated Press

На ивент Памела пришла в сопровождении своего старшего сына — 28-летнего Брэндона Томаса Ли, одетого в классический черный смокинг, белую рубашку и черный галстук-бабочку. К лацкану пиджака Брэндон прикрепил брошь с бриллиантами, которая была похожей на серьгу-клаймбер матери. Это выглядело гармонично и символически.

Брэндон Томас Ли и Памела Андерсон / © Associated Press