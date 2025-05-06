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- Шоу-бизнес
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С новой прической и в блестящем платье с пайетками: Памела Андерсон с сыном-красавцем пришла на Met Gala
57-летняя актриса и модель появилась на благотворительном мероприятии вместе со своим старшим сыном Брэндоном Томасом Ли.
Памела Андерсон посетила самое главное событие в модной индустрии — ежегодный Бал Института костюма Met Gala 2025, посвященный открытию выставки Superfine: Tailoring Black Style.
На мероприятии она продемонстрировала свое перевоплощение. Звезда, ранее позиционировавшая себя как сексуальная и гламурная блондинка с красивыми локонами, сменила прическу. На «красной» дорожке Памела неожиданно появилась с каре и короткой ровной челкой в стиле Baby Bangs. Эта прическа акцентировала внимание на ее выразительных чертах лица.
Андерсон сияла перед фотографами в блестящем закрытом платье макси с выразительным силуэтом в форме песочных часов от бренда Tory Burch, которое было полностью расшито серебряными пайетками и разноцветными камнями.
На лице у нее был минимальный макияж с фирменными бровями-нитями: блестки на веках, персиковые румяна на скулах и прозрачный блеск на губах. А еще она сделала гигиенический маникюр. В одном ухе у модели была бриллиантовая серьга, а в другом — серьга-клаймбер с бриллиантами от Pandora.
На ивент Памела пришла в сопровождении своего старшего сына — 28-летнего Брэндона Томаса Ли, одетого в классический черный смокинг, белую рубашку и черный галстук-бабочку. К лацкану пиджака Брэндон прикрепил брошь с бриллиантами, которая была похожей на серьгу-клаймбер матери. Это выглядело гармонично и символически.