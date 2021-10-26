С новой прической и в черном мини-платье: участница "Холостяка" в эффектном луке на вечеринке

Анна Гузеева в сексуальном наряде сходила на пати.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Анна Гузеева – продемонстрировала поклонникам в Instagram свой новый сексуальный образ.
Девушка сходила на вечеринку в черном мини-платье с откровенным декольте и декоративными пуговицами на корсете. Шею Аня украсила изящной цепочкой с кулоном.
Гузеева также похвасталась новым имиджем – она перекрасилась в блондинку. Волосы красотка собрала в пучок.
Аутфит она дополнила насыщенным макияжем смоки-айс и элегантными серьгами. Красный маникюр завершил вечерний лук Анны.
А на конкурс красоты "Мисс Украина" Гузеева надела красное платье в пол с глубоким декольте, сквозь которое она сверкнула пышной грудью. В руке она держала черную сумку.
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