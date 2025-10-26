ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
21
1 мин

С новой прической и в эффектном платье: Сидни Суини посетила премьеру фильма

Актриса излучала истинный голливудский гламур на красной дорожке.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сидни Суини

Сидни Суини / © Associated Press

Голливудская красавица Сидни Суини решила всех удивить на мероприятии в Лос-Анджелесе — девушка вышла на красную дорожку с новой прической. Актриса то ли отрезала волосы в каре, то ли надела очень реалистичный парик.

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Одета Сидни была в нежно-розовое платье от бренда Miu Miu с халтером. Ее наряд был с эффектным декольте, которое подчеркивало грудь, а также талию.

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Наряд был с пышной юбкой и украшен нежной кружевной тканью с мелкими цветами. На юбке были небольшие складки, а на талии пояс с пряжкой. Сидни дополнила образ несколькими украшениями с камнями.

В таком гламурном луке она пришла на премьере фильма «Кристи», в котором сыграла главную роль. В этой картине она превратилась в боксершу Кристи Мартин. В картине будет рассказано о восхождении звезды бокса к статусу самой известной женщины-боксера Америки в 1990-х годах, а затем о покушении на нее, совершенном мужем в 2010 году. Кристи Мартин также посетила мероприятие и вышла на красную дорожку.

Сидни Суини и Кристи Мартин / © Associated Press

Сидни Суини и Кристи Мартин / © Associated Press

Во время промо-кампании к фильму Сидни появлялась только в розовых платьях. Ранее она уже продемонстрировала наряд от Alexander McQueen и Erdem.

