С новой прической и в элегантном платье: Памела Андерсон очаровала своим новым имиджем на фэшн-показе

Памела Андерсон посетила фэшн-шоу бренда Tom Ford, которое состоялось в рамках Недели моды в Париже. Актриса очаровала публику своим изысканным образом и перевоплощением.

Знаменитость появилась в элегантном черном платье макси без бретелек, с лаконичным бантом на груди и разрезом на юбке. На плечи она накинула черный классический удлиненный жакет. Аутфит Андерсон дополнила черными замшевыми остроносыми туфлями на шпильках.

Отдельного внимания заслуживает новая прическа Памелы — она покрасила свои белокурые волосы в медный оттенок и сделала стрижку шегги-боб, которая ей очень идет. За новый имидж Андерсон отвечал парикмахер Джон Ноллет, который признался, что на создание этой прически их вдохновил рыжеволосый образ французской актрисы Марлен Жобер в фильме «ous Ne Vieillirons Pas Ensemble.

Свой лук Памела завершила минималистичным макияжем и терракотовым маникюром. Из украшений она использовала лишь классические солнцезащитные очки.

