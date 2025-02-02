С новой прической и в кожаном платье: Ким Кардашьян в эффектном образе появилась на ивенте

44-летняя бизнесвумен и звезда реалити, как обычно, тщательно продумала свой лук перед выходом в свет.

Ким Кардашьян посетила четвертый ежегодный гала-концерт "Fifteen Percent Pledge Gala", который состоялся в Paramount Studios в Лос-Анджелесе.

Звезда реалити появилась там в эффектном аутфите. На ней было черное кожаное платье с крокодиловым принтом и американской проймой. По бокам на наряде были блестящие сетчатые вставки. Платье идеально подчеркнуло соблазнительные формы Кардашьян.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Ким продемонстрировала на мероприятии новую прическу – у нее было каре. В макияже звезда реалити сделала акцент на пышных ресницах, а на губы нанесла коричневую помаду. А еще у нее был длинный маникюр цвета гнилой вишни. В руке Кардашьян держала небольшой мешочек-сумку цвета металлик.

Напомним, Ким Кардашьян примеряла белье с сердечками, в котором похвасталась стройной фигурой.

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