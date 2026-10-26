С новой прической и в платье с анималистическим принтом: Кэти Перри привлекла внимание на красной дорожке

Кэти Перри / © Getty Images

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Кэти Перри посетила музыкальный вечер CMA Presents I Will Always Love You: A Celebration of Dolly Parton, посвящённый памяти легендарной кантри-исполнительницы Долли Партон. Мероприятие состоялось в Нэшвилле, штат Теннесси.

На красной дорожке Кэти появилась в эффектном винтажном платье Roberto Cavalli из коллекции весна-лето 2004 года. Наряд в стиле 2000-х отличался необычным сочетанием анималистических принтов, вдохновленных окраской птичьего пера.

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Кэти Перри / © Getty Images

Длинное шелковое платье облегающего силуэта было выполнено в золотистых, оранжевых, бежевых и коричневых оттенках. Оно имело тонкие бретельки, глубокое декольте и асимметричный подол с драпировкой.

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Отличительной чертой ансамбля стало кожаное бюстье-корсет рыжевато-коричневого цвета с цветочным тиснением, которое подчеркивало грудь певицы.

На ногах у Перри были бежевые босоножки с блестками и на каблуках. Шею она украсила массивной подвеской в форме креста на чёрном шнурке, а на руках у неё были кольца.

Звезда продемонстрировала новую прическу. Волосы она уложила легкими волнами, а на лбу была густая челка. В макияже она сделала акцент на глазах, подчеркнув их тенями, подводкой и пышными ресницами. На губах была помада бежево-коричневого оттенка.

Напомним, Кэти Перри в платье с пикантными вырезами и бантикамипозировала на благотворительном мероприятии.

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