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- Шоу-бизнес
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С новой прической и в платье с рюшами: красивая Джулианна Мур на премьере своего нового сериала
64-летняя актриса простилась со своими длинными волосами.
Джулианна Мур посетила премьеру комедийно-драматического сериала «Сирены», состоявшуюся в отеле Plaza в Нью-Йорке. Джулианна вместе с актрисой Меган Фейхи сыграли в сериале главные роли. Кстати, уже завтра, с 22 мая, он будет доступен на Netflix.
Для мероприятия Мур выбрала черное платье макси с юбкой А-силуэта. Наряд имел тонкие бретельки и рюши на лифе.
Актриса также продемонстрировала новую прическу - она подстриглась и теперь у нее длинное прямое каре к ключицам. Эта прическа смягчила черты лица Джулианны и придала объем ее волосам. С таким каре актриса стала выглядеть моложе.
Она сделала макияж с черными стрелками и розовыми румянами, а также маникюр цвета гнилой вишни. Мур украсила уши длинными серьгами с камнями, а руки — золотыми кольцами.
Напомним, Джулианна Мур посетила Каннский кинофестиваль в черном платье с интересной кожаной бретелькой в виде большого узла от бренда Bottega Veneta.