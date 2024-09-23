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С новой прической: Кендалл Дженнер появилась на Неделе моды в Италии

С новой прической: Кендалл Дженнер появилась на Неделе моды в Италии

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

После смены имиджа она впервые появилась на публике.

Младшая сестра Ким Кардашьян - 28-летняя модель и звезда реалити Кендалл Дженнер - посетила Италию. Она прибыла в Европу, чтобы побывать на показе бренда Bottega Veneta, во время которого публике представили коллекцию весна-лето 2025.

Кендалл выбрала для этого мероприятия довольно скромное платье шоколадного цвета. Ее наряд миди имел длинные рукава, высокую горловину и был украшен складками на талии и пряжкой.

Платье она носила в сочетании с колготками, текстурным клатчем, остроносыми туфлями на каблуках и трендовыми серьгами-каплями, которые стали вирусными.

Кендалл Дженнер / © Associated Press
Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Также внимание привлекла прическа модели. Совсем недавно Кендалл неожиданно стала блондинкой.

Кендалл Дженнер / © Associated Press
Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

"Мне потребовалось два дня, чтобы получить этот великолепный оттенок золотистого блонда, - поделился колорист Дженна Перри в комментарии для Vogue.  - Это образ вдохновлен 90-ми и Кэролин Бессетт-Кеннеди".

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