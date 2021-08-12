С новой прической: Кейли Куоко на съемках нового ромкома в Нью-Йорке

В "Большом яблоке" кипит работа над новым проектом.
Звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко приступила к работе над новым фильмом Meet Cute. Съемки проходят в Нью-Йорке и ее уже успели подловить папарацци во время нескольких экстремальных сцен на улице.
Тогда она была одета в милое желтое платье, джинсовую куртку и штаны, а также в полосатую футболку. Кстати, прическу Кейли тоже сменила и теперь у нее появилась челка.
На нескольких кадрах также фотографы запечатлели и дублершу Кейли.
Известно, что картина Meet Cute - это романтическая комедия, посвященная путешествиям во времени. Издание Deadline, сообщает, что фильм построен вокруг вопроса: "что бы вы сделали, если бы могли отправиться в прошлое своих близких, исцелить их травмы, исправить их проблемы или превратить их в идеального партнера?". Снимется в фильме с Кейли Пит Дэвидсон.
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