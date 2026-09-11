С новой прической и в платье с глубоким вырезом от Valentino: Дакота Джонсон привлекла внимание на ивенте

Дакота Джонсон / © Associated Press

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Дакота Джонсон стала одной из звездных гостей пятого ежегодного благотворительного вечера Caring for Women Dinner. Мероприятие, организованное Фондом Kering, прошло в ресторане The Pool в Нью-Йорке.

Для своего выхода актриса выбрала эффектное черное платье Valentino с длинным шлейфом. Наряд имел облегающую юбку силуэта «русалка», объемные драпированные рукава, похожие на накидку, и капюшон, украшенный зелеными пайетками и бисером.

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Дакота Джонсон / © Associated Press

Главным акцентом платья стал огромный фигурный вырез, простиравшийся от груди почти до пупка. Ткань была собрана в узлы на груди и талии, а между ними оставался открытый участок живота.

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Дакота Джонсон / © Associated Press

Откровенное декольте Дакота подчеркнула длинным бриллиантовым колье Messika с крупной подвеской в форме полумесяца. Также на ней были длинные серьги и несколько колец. Актриса сделала черный маникюр, который гармонично дополнил ее наряд.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Особого внимания заслуживала новая прическа Джонсон. Звезда появилась с очень темными прямыми волосами длиной ниже груди и короткой ровной челкой. Смена цвета стала заметным отступлением от ее привычного, более мягкого каштанового оттенка.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Ей сделали макияж с черными стрелками, густо накрашенными ресницами, румянами и помадой приглушенного ягодного оттенка.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Напомним, Дакота Джонсон в леопардовой блузке и кружевных мини-шортах посетила показ Valentino в Париже.

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