С новой стрижкой и в изысканном платье: номинантка на "Оскар" Кейт Хадсон вышла в свет

Кейт Хадсон была очень элегантной и изысканной, когда прибыла на 28-е вручение премии Гильдии дизайнеров костюмов. Светская церемония награждения состоялась 12 февраля в Лос-Анджелесе.

Актриса, как одна из номинанток на премию «Оскар» этого года, привлекла много внимания к своей персоне. Кейт надела шелковое платье лавандового цвета, которое элегантно подчеркивало ее фигуру.

Платье имело эффектный вырез, бретельку-халтер, а также декоративные асимметричные элементы: драпировки, складки и неровный подол юбки со шлейфом. На одной брительке у актрисы был многослойный бант.

Также Хадсон накинула на плечи шубу от Valentino, обула черные босоножками с гламурными брошками и добавила к луку выразительные драгоценности — кольца и чокер. Однако особое внимание привлекла прическа актрисы, ведь Кейт подстригла волосы и сделала трендовую челку-шторку.

В этом году Кейт номинирована на «Оскар» уже второй раз за свою карьеру — впеше она была номинирована в 2000 году за роль в фильме «Почти знамениты». Теперь номинацию она получила за роль в фильме «Песня любви».