С новым цветом волос и в платье от Armani: роскошная Тесса Томпсон на кинофестивале

31 августа на итальянском острове Лидо стартовал Венецианский кинофестиваль - старейший международный кинофестиваль мира. Ежегодно мероприятие собирает на красной дорожке самых знаменитых режиссеров, звезд и актеров.

Одной из гостий кинофестиваля в этом году стала голливудская актриса Тесса Томпсон. В день открытия она появилась на показе фильма "Белый шум", снятого режиссером Ноа Баумбахой по одноименному сатирическому роману Дона Делилло 1985 года.

На дорожке Тесса продемонстрировала оригинальный наряд от Armani, который состоял из туники с огромными воланами, украшенными аппликацией из бисера, и длинной обтягивающей черной юбкой, расшитой пайетками. Этот образ был практически винтажным, ведь впервые был представлен в кутюрной коллекции 2009 года в Париже.

Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

Дополнили образ звезды черные туфли-лодочки с ремешками от Giuseppe Zanotti, ювелирные изделия от Pomellato и солнцезащитные очки в ретро-стиле.

Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

Также нельзя не отметить новый цвет волос звезды, ведь теперь Тесса рыжеволосая.

Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

Читайте также: