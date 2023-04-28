С новым цветом волос и в роскошном платье: красивая Анджелина Джоли посетила мероприятие в Белом доме

Звезда в очередной раз продемонстрировала свой потрясающий вкус и стиль.

Американская кинозвезда Анджелина Джоли и ее 21-летний сын Мэддокс посетили на днях в Вашингтон по особому случаю - их пригласили на торжественный ужин, организованный президентом и первой леди, который состоялся в Белом доме.

Анджелина Джоли с сыном / Фото: Associated Press

Мероприятие было приурочено к 70-летию союза между США и Республикой Кореей, поэтому также среди почетных гостей в Белом доме были президента Южной Кореи Юн Сок Ель и первая леди Ким Кеон Хи.

Для столь важного и торжественного события Джоли выбрала белоснежный образ от Chanel - это было длинное платье из шелка с опущенной линией талии и драпировкой. У наряда также был небольшой шлейф и V-образное декольте.

Анджелина Джоли с сыном / Фото: Associated Press

Дополнили длинное платье двубортный жакет, лацканы которого были с фирменной строчкой бренда, а также золотые аксессуары: бусы, серьги, туфли-лодочки и небольшой клатч-кошелек. Также актриса немного изменила цвет волос и осветлила их, став блондинкой.

Анджелина Джоли с сыном / Фото: Associated Press

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