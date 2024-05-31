С объемной прической и накладками на зубах: 23-летняя дочь Уилла Смита посетила премьеру

Американская певица и актриса Уиллоу Смит посетила премьерный показ фильма "Плохие парни: Все или ничего" в Лос-Анджелесе. Девушка со своей мамой и братом пришла поддержать отца, который сыграл в этой картине главную роль.

Уиллоу Смит / Фото: Associated Press

На 23-летней Уиллоу был стильный лук от бренда Acne Studios из коллекции прет-а-порте осень-зима 2024. Наряд представлял из себя длинное клетчатое пальто с накладными карманами, черными пуговицами и рукавами, которое девушка носила на голое тело, а также длинные брюки. Дополнила она наряд черным клатчем и массивной обувью на платформе.

Особое внимание привлекала прическа Уиллоу, поскольку она сделала пышную укладку. Также звездная дочь завершила образ несколькими украшениями - накладками на зубы, кольцами и цепочками с подвесками.

Уиллоу Смит / Фото: Associated Press

Не менее эффектно выглядела на мероприятии и ее мама - 52-летняя и Джада Пинкетт-Смит. Она появилась в "голом" платье с декольте от бренда Iris Van Herpen из кутюрной коллекции осень-зима 2017.

Джада Пинкетт-Смит / Фото: Associated Press

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