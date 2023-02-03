С объемной прической и в молочном платье: Памела Андерсон на премьере своего фильма

Знаменитость продолжает продвигать фильм о своей жизни и о том, как на нее повлияло украденное секс-видео.
55-летняя актриса Памела Андерсон посетила специальный показ своего документального фильма "Памела, история любви" в Нью-Йорке, который сняла компания Netflix.
Звезда журнала Playboy и сериала "Спасатели Малибу" выглядела потрясающе в молочном шелковом платье в пол. У наряда была небольшая драпировка на декольте и одна черная вставка на плече.
Образ она дополнила объемной прической и серьгами с бриллиантами. Также Андерсон сочетала платье с длинным полосатым пальто, у которого был широкий и объемный воротник.
Поддержать звезду на мероприятии пришел ее сын Брэндон Томас Ли, который также работал над этой картиной.
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