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С объемной прической и в платье с драпировкой: Николь Кидман вышла на красную дорожку с мужем-музыкантом

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
980
Время на прочтение
1 мин
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С объемной прической и в платье с драпировкой: Николь Кидман вышла на красную дорожку с мужем-музыкантом

Николь Кидман / Фото: Getty Images

В этом наряде и с прической актриса выглядела потрясающе.

Оскароносная звезда Николь Кидман вернулась на свою родину в Австралию, чтобы выйти на красную дорожку в Сиднее. Голливудская красавица, которой в этом году исполнилось 56 лет, посетила презентацию сериала "Экспаты" от Amazon Prime Video.

На красной дорожке Николь появилась в платье нежно-бежевого оттенка от бренда Fendi, которое было представлено в кутюрной коллекции осень-зима 2023.

Наряд не имел бретелек, верх был с глубоким декольте, а вот юбка была прямой и с высоким разрезом, который открывал ноги. Единственным украшением наряда была драпировка сбоку, которая выглядела очень элегантно и делала фигуру актрисы еще более стройной.

Николь Кидман / © Getty Images
Николь Кидман / Фото: Getty Images

Дополнила наряд Кидман бежевыми туфлями и золотыми украшениями - серьгами и браслетом на руке. Также акцентом в образе стала высокая прическа с объемными локонами, которая очень шла актрисе. Заметно, что Николь и немного изменила оттенок волос, поскольку сделала его немного более золотистым.

Николь Кидман / © Getty Images
Николь Кидман / Фото: Getty Images

Мероприятие она посетила со своим мужем - кантри-певцом Китом Урбаном, который пришел поддержать ее новый проект.

Николь Кидман с мужем / © Getty Images
Николь Кидман с мужем / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
980
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