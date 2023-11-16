С объемными цветами на проволоке: трансгендерная актриса блистала на красной дорожке в необычном платье

Сейчас в мире стартовали показы фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях". Ранее премьеры уже состоялись в Берлине, Лондоне и Лос-Анджелесе, а 15 ноября, очередь дошла и до Нью-Йорка.

Одна из звезд картины - модель, актриса и ЛГБТ-активистка Хантер Шафер - появилась на премьере в этот раз в очаровательном розовом мини-платье от Marni из круизной коллекции весна-лето 2024.

Наряд был украшен объемными цветами, некоторые из которых держались на металлической проволоке из-за чего создавался 3D эффект. Дополнили ее образ гламурные серьги с розовыми камнями, белые туфли-лодочки и прическа-пучок.

Хантер Шафер / Фото: Getty Images

Ранее актриса продемонстрировала платье с эффектными вырезами от британского бренда Alexander McQueen. Наряд выполнен из бежевой сетчатой ткани, которая полностью была расшита серебристым и черным бисером, пайетками и камнями. Также у платья была длинная юбка с рюшами, а по боками его украшали довольно большие вырезы, демонстрирующие фигуру.

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