С объемными кудрями и в ковбойском луке: Рита Ора сходила на интервью в Лондоне

Певицу Риту Ору сфотографировали папарацци на улице в Лондоне, когда она шла в студию Global Radio на интервью. Звезда поклонница необычных нарядов, которые привлекают внимание и в этот раз на ней было лук в ковбойском стиле.

Рита сочетала черный топ Cowboys of Habit J’adore Cowboys в рубчик с двухцветными штанами от Coperni, которые в верхней части эффектно обтягивали ее бедра, а снизу были светлыми и расклешенными.

Однако самой необычной частью лука стали кожаные черные ковбойские рукава с длинной бахромой от Dsquared2, которые бренд представил в коллекции осень-зима 2023. Также Рита обула ботинки на высокой платформе, солнцезащитные очки, сделал макияж и роскошную прическу с объемными локонами.

Рита Ора / Фото: Getty Images

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