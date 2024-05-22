С объемными воланами и декольте до пупка: Дженнифер Лопес восхитила нарядом на красной дорожке

Актриса Дженнифер Лопес продолжает свой рекламный тур в поддержку фильма Netflix "Атлас", в котором сыграла главную роль. В этот раз она отправилась в Мехико, где состоялась фотосессия на красной дорожке и премьера картины.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

К фотографам звезда вышла в сексуальном наряде романтичного дизайна от бренда Chloé из коллекции прет-а-порте осень-зима 2024, которую презентовал публике на Неделе моды в Париже.

Ее платье было длинным и со шлейфом, а также выполнено из тонкого нежного шифона белого цвета и полностью состояло из объемных воланов. Также у этого наряда были длинные рукава, а носила она его в сочетании с короткими шортами-трусами и бежевыми босоножками на высоких платформах - одним из популярных аксессуаров двухтысячных, которые бренд Chloé возвращает в тренды 2024 года. Дополнила наряд Лопес высокой прической, макияжем и длинными серьгами.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Днем ранее Дженнифер пришла на премьеру в Лос-Анджелесе в костюме от бренда Greta Constantine, который состоял из белого топа без бретелей и длинной черной юбки расклешенной к низу. Тогда она всем эффектно продемонстрировала, что продолжает носить обручальное кольцо несмотря на слухи о расставании с Беном Аффлеком.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

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