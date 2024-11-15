С объемными воланами на рукавах: элегантная Алисия Викандер вышла в свет с мужем

Пара позировала для фото обнявшись, а их наряды были в одной цветовой гамме.

Оскароносная актриса Алисия Викандер посетила презентацию нового сериала под названием "Агентство" (The Agency) в Лондоне, в котором главную роль сыграл ее муж Майкл Фассбендер.

Алисия, как давний амбассадор Модного дома Louis Vuitton, опять выбрала наряд от этого бренда для мероприятия. 36-летняя женщина была в наряде длины миди с высокой горловиной и оригинальными рукавами с объемными воланами.

Образ актриса дополнила черными босоножками на каблуках и ремешками, несколькими украшениями с камнями, а также гламурной сумкой с камнями и цепочкой.

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер в Лондоне / Фото: Associated Press

Муж звезды отдал предпочтение черному костюму и лаконичной темно-синей рубашке. Они позировали для фото обнявшись.

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер в Лондоне / Фото: Associated Press

Наряд с подобной отделкой Алисия выбирает не впервые. Например, на 20-й Цюрихский кинофестиваль она надела черно-белое платье, у которого было глубокое V-образное декольте, а плечо украшал большой асимметричный бант-волан из ткани.

Алисия Викандер в Цюрихе / Фото: Getty Images

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