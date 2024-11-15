С объемными воланами на рукавах: элегантная Алисия Викандер вышла в свет с мужем

Пара позировала для фото обнявшись, а их наряды были в одной цветовой гамме.
Оскароносная актриса Алисия Викандер посетила презентацию нового сериала под названием "Агентство" (The Agency) в Лондоне, в котором главную роль сыграл ее муж Майкл Фассбендер.
Алисия, как давний амбассадор Модного дома Louis Vuitton, опять выбрала наряд от этого бренда для мероприятия. 36-летняя женщина была в наряде длины миди с высокой горловиной и оригинальными рукавами с объемными воланами.
Образ актриса дополнила черными босоножками на каблуках и ремешками, несколькими украшениями с камнями, а также гламурной сумкой с камнями и цепочкой.
Муж звезды отдал предпочтение черному костюму и лаконичной темно-синей рубашке. Они позировали для фото обнявшись.
Наряд с подобной отделкой Алисия выбирает не впервые. Например, на 20-й Цюрихский кинофестиваль она надела черно-белое платье, у которого было глубокое V-образное декольте, а плечо украшал большой асимметричный бант-волан из ткани.
Читайте также:
- Привлекла внимание: Алисия Викандер в "голой" юбке пришла на показ Louis Vuitton
- В кожаной мини-юбке и кружеве: Алисия Викандер на фотоколле в Лондоне
- В руке держала сумку-волчок: Алисия Викандер в гламурном образе на премьере фильма о Тюдорах