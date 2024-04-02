С обесцвеченными бровями и в стильных нарядах: Сара Сампайо в новой съемке

32-летняя модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Сара Сампайо – стала главной звездой весеннего выпуска журнала Harper's Bazaar Arabia.

На обложке глянца модель появилась в необычном образе – стилисты обесцветили ей брови и сделали ей пышную укладку. Она была в прозрачном боди с перчатками от Dolce&Gabbana и в украшениях от Cartier.

Также она примерила эффектное платье от Zuhair Murad, полностью расшитое камнями и кристаллами.

В интервью журналу Сара рассказала о своих отношениях с 32-летним Рэем Николсоном – сыном актера Джека Николсона, с которым впервые вышла в свет на послеоскаровской вечеринке Vanity Fair 2024. А также о своем дебюте в кино – Сампайо сыграет Еву Тешмахер в новом фильме о Супермене. Скорее всего, именно для новой роли модели пришлось провести в кресле парикмахера 11 часов – она неожиданно сменила имидж и стала блондинкой.

Сара Сампайо и Рэй Николсон / Фото: Getty Images

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