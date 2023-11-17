С обгоревшим лицом и синими тенями: Ким Кардашьян снялась в ретро-рекламе своего бренда

43-летняя Ким Кардашьян не перестает удивлять. После недавней громкой коллаборации своего бренда Skims со Swarovski она появилась в новой рекламной кампании в стиле 70-х.

Звезда позирует в образе эффектной загорелой блондинки с ретро-макияжем, отдыхающей где-то на горнолыжном курорте.

Ким запечатлена топлес с коньками на груди и в атласных мини-шортах, в красном термобелье и на лыжах, а также в мохеровом кроп-топе и высоких белых сапогах на маленькой гоночной машинке. На ее обгоревшем лице следы от очков и синие матовые тени.

Напомним, ранее Ким Кардашьян появилась на публике в "голом" платье с огромными черными цветами. Звезда посетила благотворительное мероприятие Baby2Baby, которое состоялось в Калифорнии, и вышла к фотографом в наряде из коллекции осень-зима 2023 бренда Balenciaga.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

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