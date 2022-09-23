С облезлым педикюром: модель Сара Сампайо появилась на модном шоу с неопрятными ногтями

31-летняя португальская модель и экс-ангел Victoria's Secret посетила показ коллекции весна-лето 2023 Alberta Ferretti, который состоялся во время Недели женской моды в Милане.

Перед камерами девушка появилась в платье золотого оттенка от Модного дома Alberta Ferretti. Длинное однотонное платье имело широкие бретельки и опущенную линию плеча.

Сара Сампайо / Фото: Getty Images

Декольте наряда украшало несколько оборок, а вот юбка была немного расклешенной. Дополнили образ модели белая сумка с короткими ручками, босоножки и красивая укладка с локонами.

Сара Сампайо / Фото: Getty Images

Но все же один промах в образе Сара допустила - не успела сделать новый педикюр и появилась в открытой обуви. Лак на ногтях модели бы отросшим, а на некоторых ногтях и вовсе отсутствовал, что смотрелось не очень эстетично.

Ноги Сары Сампайо / Фото: Getty Images

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