С обнаженном животом: беременная девушка Венсана Касселя сходила на карнавал

27-летняя австралийка – Нара Баптиста – беременна, отец будущего ребенка – ее возлюбленный – 57-летний актер Венсан Кассель, с которым недавно они отметили первую годовщину отношений.

Кассель официально подтвердил свои отношения с Нарой, опубликовав в Instagram несколько фото с ней в ноябре 2023-го. А в мае этого года пара посетила вместе Каннский кинофестиваль и позировала фотографам перед премьерой фильма "Партенопа".

Венсан Кассель и Нара Баптиста / Фото: Getty Images

В своем фотоблоге Баптиста показала серию снимков, на которых позирует в черном длинном платье, которое подчеркивает ее уже округлившийся живот.

Также девушка сходила на фестиваль-карнавал бразильской культуры, который состоялся в Париже. На фото Нара позировала в белом топе, который оголил ее беременный живот, черных брюках и полосатой вязаной шапке. Рядом с ней на фото запечатлена ее мама.

instagram.com/narahbaptista/

К слову, для Венсана Касселя это будет четвертый ребенок: у него есть две дочери – Дева и Леони – от актрисы Моники Беллуччи и дочь Амазони от модели Тины Кунаки.

Интересно, что еще на недавних фото Нара Баптиста позировала в эффектном вязаном купальнике, и даже намека на беременность не было.

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