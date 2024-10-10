С обнаженной спиной: американская певица в винтажном платье Roberto Cavalli пришла на событие

Виктория Моне в образе lady in red сияла на ивенте.

Американская соул-певица Виктория Моне посетила громкое событие Time100 Next в Нью-Йорке.

На красной дорожке она предстала в соблазнительном образе. На артистке было винтажное красное платье со шлейфом от Roberto Cavalli.

Виктория Моне / Фото: Associated Press

Наряд имел драпировку, халтер с бисером, американскую пройму, вырез на талии и обнаженную спину, которую она демонстрировала фотографам.

Виктория Моне / Фото: Associated Press

Виктория Моне / Фото: Associated Press

Виктория дополнила лук гладкой прической с пучком, макияжем с длинными ресницами и шоколадной помадой и длинным маникюром, декорированным камнями. Уши Моне украсила серебряными серьгами Serpen, а руки – роскошным браслетом Bulgari Serpenti в виде змеи и кольцами.

Виктория Моне / Фото: Associated Press

Кстати, в этом платье на подиуме бренда была модель Изабелли Фонтана.

Напомним, Виктория Моне на церемонии награждения премии журнала Glamour "Женщина года" появилась в вечернем асимметричном черном платье с откровенным декольте из кутюрной коллекции весна-лето 2024 года бренда Gaurav Gupta.

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