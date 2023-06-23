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С обнаженной спиной до копчика: французская актриса в пикантном платье Prada появилась на премьере фильма "Миссия невыполнима"

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
895
Время на прочтение
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С обнаженной спиной до копчика: французская актриса в пикантном платье Prada появилась на премьере фильма "Миссия невыполнима"

Пом Клементьефф / Фото: Associated Press

Пом Клементьефф, сыгравшая в шпионском экшене, выбрала для своего выхода на красную дорожку сексуальное платье.

В Лондоне состоялась премьера фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1". Мероприятие посетила французская актриса Пом Клементьефф, сыгравшая в шпионском экшене.

Пом Клементьефф / © Associated Press
Пом Клементьефф / Фото: Associated Press

Знаменитость появилась на красной дорожке в асимметричном черном платье от Prada, которое спереди было коротким, а сзади имело шлейф, бант на ягодицах и обнаженную спину до копчика.

Пом Клементьефф / © Associated Press
Пом Клементьефф / Фото: Associated Press

Наряд Пом скомбинировала с босоножками, инкрустированными стразами, на высокой платформе и каблуках.

Пом Клементьефф / © Associated Press
Пом Клементьефф / Фото: Associated Press

Клементьефф сделала стильную укладку, макияж с мятными тенями на веках и украсила уши бриллиантовыми серьгами-люстрами. Светлый маникюр и черный педикюр завершили образ блондинки.

Пом Клементьефф / © Associated Press
Пом Клементьефф / Фото: Associated Press

Пом также сфотографировалась со съемочной командой фильма, среди которых были Эсай Моралес, Кэри Элвес, Ванесса Кирби, Хейли Этвелл, Том Круз, Кристофер Маккуорри, Саймон Пегг и Ребекка Фергюсон.

Пом Клементьефф / © Associated Press
Пом Клементьефф / Фото: Associated Press

Смотрите фильм в украинских кинотеатрах с 13 июля.

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Дата публикации
Просмотры
895
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