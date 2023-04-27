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С обнаженной спиной и без белья: красивая Кайя Гербер вышла на дорожку с возлюбленным

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
650
Время на прочтение
1 мин
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С обнаженной спиной и без белья: красивая Кайя Гербер вышла на дорожку с возлюбленным

Кайя Гербер и Остин Батлер / Фото: Associated Press

21-летняя Кайя Гербер вместе со своим 31-летним бойфрендом Остином Батлером посетили гала-концерт Time100 в Нью-Йорке.

На дорожку юная модель вышла в обтягивающем платье от Khaite, которое надела без бюстгальтера. Наряд стоимостью 4915 долларов подчеркивал грудь модели, также под тонкой его тканью было видно и нижнее белье.

Кайя Гербер и Остин Батлер / © Associated Press
Кайя Гербер и Остин Батлер / Фото: Associated Press
Кайя Гербер и Остин Батлер / © Associated Press
Кайя Гербер и Остин Батлер / Фото: Associated Press

Вечерний образ Кайя дополнила тонким жемчужным браслетом, кольцом на пальце с жемчугом, сделала объемную укладку и красивый макияж в теплых оттенках.

Девушка позировала перед камерами фотографов в объятиях возлюбленного, который обнимал ее за талию. Остин был в черном классическом смокинге, белой рубашке и с галстуком.

Кайя Гербер и Остин Батлер / © Associated Press
Кайя Гербер и Остин Батлер / Фото: Associated Press
Кайя Гербер и Остин Батлер / © Associated Press
Кайя Гербер и Остин Батлер / Фото: Associated Press

На гала-вечере Time100 также блистала актриса Сальма Хайек в платье от Gucci и бизнесвумен Ким Кардашьян, которая надела белое платье на тонких бретельках от John Galliano, под которым сверкали ее соски.

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Дата публикации
Просмотры
650
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