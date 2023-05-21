С обнаженной спиной и пышной юбкой: Натали Портман в красивом платье блистала на дорожке в Каннах

Кори Майкл Смит, Джулианна Мур, режиссер Тодд Хейнс, Натали Портман и Чарльз Мелтон позировали фотографам по прибытии на премьеру фильма в Каннах.

Натали Портман / Фото: Associated Press

В центре сюжета супруги Джо и Грейси, которые когда-то были учеником и учительницей, а теперь воспитывают близнецов. Об их истории решают снять художественный фильм. Актриса, которая должна сыграть Грейси, приезжает к ним в гости, чтобы лучше подготовиться к роли, но ее приезд ставит семейное счастье под угрозу.

Натали Портман / Фото: Associated Press

Натали Портман появилась на дорожке снова в платье от Christian Dior. Наряд был без бретелей, с пышной юбкой, расшитой разноцветными камнями. К образу Натали подобрала серьги из белого золота с бриллиантами, волосы собрала в низкий пучок и сделала макияж с акцентом на глаза.

Натали Портман на красной дорожке в Каннах / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Натали вышла на дорожку в Каннах перед показом фильма режиссера Джонатана Глейзера "Зона интереса" и тоже блистала в платье от Christian Dior.

Натали Портман на Каннском кинофестивале / Фото: Associated Press

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