С обнаженной спиной и разрезом до бедра: Джессика Бил в роскошном платье пришла с мужем на ивент

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил / © Associated Press

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Джессика Бил посетила шестой ежегодный гала-вечер Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе. На мероприятии ее сопровождал супруг — певец Джастин Тимберлейк. Перед фотографами супруги позировали, держась за руки.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил / © Associated Press

Актриса прекрасно выглядела в черном бархатном платье Tamara Ralph из кутюрной коллекции осень-зима 2026. Наряд имел американский крой, высокий воротник с перьями и смелый разрез до бедра, открывавший ее стройную ногу. Длинная юбка переходила в роскошный шлейф.

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Джессика Бил / © Associated Press

Сзади глубокий вырез почти полностью обнажал спину Джессики, а блестящие ремешки с крупными камнями образовывали на ней декоративный узор.

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Джессика Бил / © Associated Press

Аутфит она дополнила объемной черной накидкой из перьев, которую Бил опустила до локтей. Наряд она сочетала с бархатными черными туфлями-лодочками с заостренным носком на тонких шпильках и с красной подошвой.

Из украшений актриса выбрала бриллиантовые серьги и кольца. Джесс собрала волосы в элегантную прическу, сделала вечерний макияж и красный маникюр.

Джессика Бил / © Associated Press

Джастин был одет в костюм с мелким геометрическим узором, состоящий из двубортного пиджака и прямых брюк. На певце также была черная рубашка, галстук и кожаные туфли. К пиджаку он прикрепил цветочную брошь, а на лицо надел очки с оранжевыми линзами в массивной черной оправе.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил / © Associated Press

Напомним, Джессика Бил в платье с пикантным декольте и в эффектных серьгах пришла на премьеру.

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