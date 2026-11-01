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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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С обнаженной спиной и в черных перчатках: Ники Хилтон очаровала элегантным нарядом на гала-вечере

Светская львица выбрала для своего выхода черно-белый ансамбль.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Ники Хилтон

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон посетила осенний гала-концерт Американского театра балета «Ангелы и демоны», который состоялся в театре Дэвида Х. Коха в Нью-Йорке. На красной дорожке она продемонстрировала изысканный вечерний образ.

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

На Ники было длинное атласное платье жемчужно-белого оттенка с глубоким V-образным декольте. Мягкие складки ткани украшали также талию и бедра, а приталенная юбка плавно расширялась к низу и переходила в небольшой шлейф.

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Сзади платье полностью обнажало спину, которую обрамляли бретельки в виде крупных удлиненных звеньев, украшенных блестящими камнями.

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Хилтон дополнила аутфит длинными черными глянцевыми перчатками выше локтей и черными остроносыми туфлями, которые выглядывали из-под подола.

Уши она украсила небольшими серьгами-гвоздиками, а шею — двумя тонкими черными шнурками с подвесками. Ники сделала прямую укладку с боковым пробором и насыщенный макияж с акцентом на глазах.

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Напомним, Ники Хилтон в клетчатых брюках и топе с открытой спиной посетила церемонию Golden Heart Awards 2026.

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