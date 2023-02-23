С обнаженной спиной и вырезами на туловище: сексуальная Белла Торн на Неделе моды в Милане

Актриса и модель в соблазнительном наряде от Roberto Cavalli пришла на модный показ.

Белла Торн стала гостьей показа Roberto Cavalli, состоявшегося в рамках Миланской недели моды.

На фэшн-шоу звезда одела черное обтягивающее платье макси от этого бренда. Наряд имел вырез на туловище, обнажавшем нижнюю часть груди, и был украшен на животе серебряной пряжкой с бирюзовыми камнями.

Белла Торн / Фото: Getty Images

Платье имело открытую спину, которую Белла с радостью продемонстрировала фотографам.

Белла Торн / Фото: Getty Images

Лук актриса дополнила бордовой сумочкой с серебряными ручками в виде тигров и черными очками.

Торн покрасила волосы в насыщенный рыжий цвет и накрутила объемные локоны. Она сделала макияж с медными тенями, украсила уши серьгами в виде крестиков, пальцы кольцами с бриллиантами и завершила аутфит длинным бордовым маникюром.

Напомним, в подобном платье от Roberto Cavalli пришла на показ Сара Сампайо. Верх ее наряд состоял из кроп-топа на груди и тонких полосок скрепленных серебряными круглыми украшениями с бирюзовыми камнями, одно из которых было размещено на лобке.

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