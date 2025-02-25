С обнаженным торсом: Ромео Бекхэм повторил известное фото своего отца Дэвида

49-летний английский экс-футболист Дэвид Бекхэм снялся в фотосессии для журнала Men's Health, в интервью которому рассказал о том, как сохраняет свое физическое и ментальное здоровье, как поддерживает форму и как тренируется.

На одном из фото Дэвид позировал в спортзале, на нем были лишь спортивные штаны, и поклонники могли рассмотреть его подкачанный пресс.

Именно это фото и эту позу решил повторить его сын – 22-летний Ромео Бекхэм. Свою версию он опубликовал в Instagram.

Интересно, что Ромео решил пойти по стопам своего отца и активно развивает свою спортивную карьеру, в отличие от своих братьев. Он играет за молодежный состав "Брентфорда". Также Ромео пробует себя и в модельном бизнесе – он сотрудничает с модными брендами, включая Burberry, и появляется в фотосессиях и на обложках известных глянцевых журналов, например, Vogue и GQ.

Ранее, напомним, Дэвид и Виктория Бекхэм сходили на ужин к королю. Супруги получили приглашение на ужин в поместье Хайгроув-хаус, устроенного королем Чарльзом III и королевой Камиллой.

Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

На это мероприятие Виктория надела уже культовый наряд – платье своего собственного дизайна и бренда. Эта модель узнаваема благодаря лаконичному дизайну, прямому силуэту, небольшим складкам на животе и романтичными рукавами-флаттер. Дэвид же был в элегантном черном смокинге, белой рубашке с гламурными пуговицами, а также дополнил этот вечерний наряд галстуком-бабочкой.

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