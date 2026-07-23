С обнаженным животом и экстремальным вырезом: американская актриса поразила откровенным нарядом

Бай Лин / © Getty Images

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Американская актриса китайского происхождения Бай Лин попала в объективы папарацци, когда направлялась на мероприятие Variety Poker в Лос-Анджелесе.

Для своего выхода актриса выбрала откровенное асимметричное платье. Верх наряда напоминал оранжевый лиф-бандо с металлическим декором, который подчеркнул пышное декольте звезды. Белая часть платья была драпирована на бедре и имела большой вырез на талии. Экстремально высокий разрез почти полностью обнажил ногу Бай и позволил ей продемонстрировать стройную фигуру.

Бай Лин / © Getty Images

Лин дополнила свой наряд белыми босоножками на высоких каблуках и платформе, украшенными тонкими ремешками со стразами. Также на ней были золотые браслеты и широкий аксессуар с леопардовым принтом.

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Бай собрала волосы в высокий объемный хвост, оставив густую челку и пряди у лица. В макияже она сделала акцент на графичных черных стрелках, розовых румянах и ярко-красной помаде. Образ знаменитость дополнила длинным темным маникюром цвета металлик и оранжевым педикюром.

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