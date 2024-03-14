С обнаженным животом и разрезом до бедра: 17-летняя миллионерша в стильном образе вышла в свет

Инфлюэнсер, модель, певица и экс-участнца реалити-шоу Toddlers and Tiaras – Изабелла Барретт – попала под прицел папарацци на улицах Лос-Анджелеса.

Девушка была одета в белый костюм. Он состоял из юбки-карандаш с разрезом до бедра и поясом, а также из кроп-топа с длинными рукавами, драпировкой и молнией на лифе. Изабелла сверкнула обнаженным животом и стройными ногами.

Изабелла Барретт / Фото: Getty Images

Барретт надела бежевые босоножки на высокой платформе и каблуках, сделала объемную укладку с локонами, макияж с пышными накладными ресницами и французский маникюр. Золотые украшения завершили ее лук.

Читайте также: