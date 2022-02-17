С обнаженными плечами и без бюстгальтера: азиатский фэшн-блогер на Неделе моды в Нью-Йорке

Джессика Ванг продолжает щеголять на Неделе моды в стильных луках.
Популярный азиатский фэшн-блогер Джессика Ванг вновь порадовала своим эффектным аутфитом, в котором она появилась на Неделе моды в Нью-Йорке. Красотка посетила фэшн-показ бренда The Prabal Gurung.
Для своего выхода Джессика выбрала белое платье с черно-желтым принтом, пышными и опущенными рукавами, обнаженными плечами и вырезом под грудью. Под нарядом отсутствовал бюстгальтер.
Платье Ванг сочетала с прозрачными желтыми туфлями с ремешками с камнями.
На шее у нее было длинное ожерелье. Волосы она собрала в хвост, выпустив пряди. На лице был макияж с персиковыми тенями и черными стрелками.
А на показе коллекции Michael Kors Джесс появилась в золотом платье миди, поверх которого она надела пушистую белую шубу. Наряд Ванг дополнила золотыми босоножками на шпильке и белой сумкой.
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