С обнаженными плечами и вышивкой: французская актриса Леа Сейду в роскошном платье от Louis Vuitton

Создатели "Дюны" постепенно начинают более детально раскрывать актерский состав второй части фильма и совсем недавно стало известно, что в картине Дени Вильнева появится еще и французская актриса Леа Сейду, которую многие знаю как "девушку Джеймса Бонда". В "Дюне" Леа появится в роли Марго Фенринг.

Поэтому актриса посетила лондонскую премьеру фильма и появилась перед фотографами в наряде от Модного дома Louis Vuitton.

Платье, которое выбрала Сейду, имело довольно оригинальный дизайн и выделялось на фоне остальных образов, а все потому что оно имело длинную юбку с короткой фигурной подкладкой. Нижняя часть юбки была сетчатой и с вышивкой бисером и пайетками, а вот рукава-шлейфы были с таким же узором и выполнены как кейп.

Леа Сейду / Фото: Associated Press

Вышивка на самом платье отличалась и была значительно сложнее и богаче. Эффектное декольте у наряда подчеркивало грудь, а вот плечи были открытыми. Завершали образ Леи босоножки с прозрачными ремешками, прическа, красивый макияж и бриллиантовое колье на шее.

Леа Сейду / Фото: Associated Press

В украинский прокат "Дюна: Вторая часть" выйдет 29 февраля.

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