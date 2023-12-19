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С обнаженными ягодицами: молодая Синди Кроуфорд на архивном фото

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
174
Время на прочтение
1 мин
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С обнаженными ягодицами: молодая Синди Кроуфорд на архивном фото

Синди Кроуфорд / Фото: Associated Press

Звезда 90-х показала снимок, сделанный много лет назад.

57-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х – Синди Кроуфорд – сделала репост публикации известного фэшн-редактора в Instagram, на которой она запечатлена еще на пике своей карьеры.

На черно-белом снимке модель позирует на балконе, прикрываясь одеялом. Акцент на фото сделан на обнаженных ягодицах Синди.

В последнее время Кроуфорд часто показывает старые фотографии – так, накануне она опубликовала серию снимков со своей коллегой – супермоделью Линдой Евангелистой. Девушки позируют на коньках на льду. Они одеты в похожие белоснежные костюмы фигуристок с мини-юбками и блестящими вставками на груди от Vera Wang.

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд / Фото: Instagram Синди Кроуфорд

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