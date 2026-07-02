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- Шоу-бизнес
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С обнажённой спиной: Оливия Уайлд в маленьком чёрном платье представила фильм
Актриса отправилась в промотур фильма, в котором она не только сыграла, но и выступила в роли режиссёра.
Оливия Уайлд посетила специальный показ фильма «Соседи сверху» в Великобритании, который состоялся в кинотеатре Picturehouse Central. Женщина — поклонница минимализма, но всё же любит, чтобы её наряды имели изюминку.
На этот раз на премьеру Оливия надела маленькое черное платье от бренда Calvin Klein с тонкими бретельками. Спереди дизайн был простым и лаконичным, и у платья даже были карманы.
Однако главной особенностью наряда стала спина — она была полностью обнажена, а вырез доходил вплоть до поясницы.
Ранее актриса продемонстрировала чёрное платье с пышными рукавами и вырезом на животе.