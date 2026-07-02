С обнажённой спиной: Оливия Уайлд в маленьком чёрном платье представила фильм

Оливия Уайлд / © Getty Images

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Оливия Уайлд посетила специальный показ фильма «Соседи сверху» в Великобритании, который состоялся в кинотеатре Picturehouse Central. Женщина — поклонница минимализма, но всё же любит, чтобы её наряды имели изюминку.

На этот раз на премьеру Оливия надела маленькое черное платье от бренда Calvin Klein с тонкими бретельками. Спереди дизайн был простым и лаконичным, и у платья даже были карманы.

Оливия Уайлд / © Getty Images

Однако главной особенностью наряда стала спина — она была полностью обнажена, а вырез доходил вплоть до поясницы.

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Оливия Уайлд / © Getty Images

Ранее актриса продемонстрировала чёрное платье с пышными рукавами и вырезом на животе.

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