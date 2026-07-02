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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
197
Время на прочтение
1 мин

С обнажённой спиной: Оливия Уайлд в маленьком чёрном платье представила фильм

Актриса отправилась в промотур фильма, в котором она не только сыграла, но и выступила в роли режиссёра.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Оливия Уайлд

Оливия Уайлд / © Getty Images

Оливия Уайлд посетила специальный показ фильма «Соседи сверху» в Великобритании, который состоялся в кинотеатре Picturehouse Central. Женщина — поклонница минимализма, но всё же любит, чтобы её наряды имели изюминку.

На этот раз на премьеру Оливия надела маленькое черное платье от бренда Calvin Klein с тонкими бретельками. Спереди дизайн был простым и лаконичным, и у платья даже были карманы.

Оливия Уайлд / © Getty Images

Оливия Уайлд / © Getty Images

Однако главной особенностью наряда стала спина — она была полностью обнажена, а вырез доходил вплоть до поясницы.

Оливия Уайлд / © Getty Images

Оливия Уайлд / © Getty Images

Ранее актриса продемонстрировала чёрное платье с пышными рукавами и вырезом на животе.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
197
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