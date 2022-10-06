С ободранным маникюром и в свитшоте с обнаженной грудью: испанская певица пришла на встречу в провокационном образе

Розалия не успела хорошо подготовиться к своему выходу в свет.

В музее GRAMMY в Лос-Анджелесе состоялась встреча с испанской певицей Розалией.

Артистка эпатировала публику провокационным нарядом. Розалия появилась в черном удлиненном свитшоте с изображением обнаженной груди.

Розалия / Фото: Getty Images

Девушка решила не надевать ни юбки, ни брюк. Вместо них Розалия надела высокие кожаные ботфорты.

Певица покрасила несколько прядей в красный цвет и сделала два хвостика. На лице у нее был нежный макияж.

А вот руки у Розалии были неухоженными. Ее белый маникюр на некоторых ногтях облез, был грязным, и это выглядело неряшливо.

Розалия / Фото: Getty Images

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